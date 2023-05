Dziś mija 63 rocznica Wydarzeń Zielonogórskich. Z tej okazji pod Filharmonią Zielonogórską odbyły się miejskie uroczystości. Przypomnijmy, 30 maja 1960 roku około pięciu tysięcy zielonogórzan zaprotestowało przeciwko decyzji władz komunistycznych.

Władze odebrały Dom Katolicki parafii pw. Św. Jadwigi. Była to bezpośrednia przyczyna protestów i starć z milicją oraz oddziałami ZOMO.

– To bardzo ważna data naszej historii – mówił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Wiemy, co to były za wydarzenia w 1956 i 1970, a zapominamy o swoich. gdy władza chciała odebrać Dom Katolicki. Były wyroki, musimy o tym pamiętać, bo to ważne. Bez tych ludzi nigdy nie byłoby wolnej Polski, w której możemy żyć, i mieć własne zdanie.