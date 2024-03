Nasze miasto wzbogaciło się o kolejnego Bachusika. To Trójmiastus. Uroczystość jego odsłonięcia odbyła się w pierwszy Dzień Wiosny pod siedzibą Ambasady Seniora.

To 69 Bachusik w Zielonej Górze. Nawiązuje on do idei Lubuskiego Trójmiasta. Stoi na mapie obszaru funkcjonalnego z zaznaczonymi winiarskimi gminami. – Taki był mój zamysł – mówił Artur Wochniak, artysta, odpowiedzialny za rzeźbę Trójmiastusa.

Żeby zaznaczyć charakter trójmiastusa, stąd atrybuty winiarstwa. Dumnie idzie po Ziemi Lubuskiej, a konkretnie po obszarze Lubuskiego Trójmiasta, przez wszystkie miejscowości, które współpracują razem.

Zdaniem historyka, profesora Czesława Osękowskiego, to potwierdzenie zielonogórskiej tożsamości kojarzonej z winiarstwem i z samymi bachusikami.

Jest już to blisko siedemdziesiąty bachusik, który potwierdza tożsamość zielonogórską związaną z miejscem, produkcją wina. Podobnie winiarka. To będzie się rozwijać, bo tożsamość budowana jest w procesie.

Więcej w naszym materiale WIDEO