Koszykarze mistrza Polski, Kinga Szczecin, zagrają dziś w Zielonej Górze. Zespół Enei Stelmetu Zastalu stanie przed bardzo trudnym zadaniem.

Przypomnijmy, w dotychczasowych meczach zielonogórzanie wygrali dwa razy, doznając pięć porażek. Z kolei bilans szczecinian to cztery wygrane i trzy porażki. Bez wątpienia faworytami są Królowe z województwa zachodniopomorskiego. A zastalowców czekają w najbliższym czasie trudne mecze, bo oprócz spotkania z Kingiem, w kolejną sobotę nasz zespól powalczy z liderem – Anwilem Włocławek.

Jakich meczów należy się spodziewać? Pytamy rozgrywającego Zastalu Marcina Woronieckiego.

Myślę, że to będą podobne spotkania pod względem fizyczności, bo ci gracze są bardziej doświadczeni niż my na ten moment. Nie ma się co oszukiwać, Anwil i King to jedne z najlepszych zespołów w lidze. King przegrał dwa ostatnie mecze, więc przyjdzie do nas lekko podrażniony i będzie chciał wygrać ten mecz.