Majówka to idealny moment na dłuższe spacery. Zwłaszcza, jeśli pogoda dopisuje, a terenów do rekreacji nie brakuje. Zwłaszcza tych leśnych i zielonych. Zanim jednak wybierzemy się na spacer, warto pamiętać o odpowiedniej ochronie przeciwko kleszczom. Tym bardziej, ze sezon na nie trwa.

Co nas może ochronić przed pajęczakami? To tłumaczy Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Staramy się tego tematu nie demonizować. Nie bójmy się chodzić do lasu, choć kleszcze są. Ale wystarczy ubrać się odpowiednio. Jak wrócimy do domu warto też się dokładnie obejrzeć, najlepiej od razu pod prysznic, a odzież do prania. Są też szczepienia i środki.