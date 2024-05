Rusza kolejna edycja spotkań biegowych. Pomysłodawcą i organizatorem wspólnych treningów jest stowarzyszenie “Zielona Góro zacznij biegać”. Pierwsze spotkanie już 11 maja o godzinie 9 na stadionie przy ulicy Urszuli. Plan jest prosty – zmobilizowanie mieszkańców miasta do aktywności fizycznej, dokładniej do biegania. I to od podstaw.

Treningi będą się odbywały cztery razy w tygodniu.

One przede wszystkim mają przyzwyczaić nas do biegania. Organizm, głowę. Już teraz można zacząć się przygotowywać. Najważniejsza jest regularność, jeśli chcemy osiągnąć jakieś efekty.

Mówiła Anna Szlachetka ze stowarzyszenia “Zielona Góro zacznij biegać”. Spotkania będą się odbywały przez sześć tygodni.

Zaczynamy od rozgrzewki. Potem mamy cykl 6 powtórzeń. 22 czerwca kończymy 30 – minutowym biegiem. Nikt nikogo nie będzie popędzał, każdy swoim tempem. Mam trenerów, prowadzącego i wspomagającego. Nikogo nie zostawiamy na końcu.

Warto jednak pamiętać – liczba miejsc jest ograniczona, wcześniej należy się zapisać. Można to zrobić poprzez facebookowy profil stowarzyszenia.