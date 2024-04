Awans NovyHotel Falubazu do najwyższej ligi, wiązał się również z przystąpieniem do rozgrywek Ekstraligi U24. W pierwszej kolejce, zielonogórzanie wygrali w Grudziądzu 46:44. Natomiast we wtorek, po raz pierwszy w historii zielonogórskiego owalu, rozegrane zostało spotkanie w ramach Ekstraligi U24. Od pierwszego biegu, gospodarze wysforowali się na prowadzenie, którego nie oddali, do samego końca meczu, pokonując Motor Lublin 50:40.

Najlepiej punktującym zawodnikiem w ekipie Falubazu został Michał Curzytek, który zakończył zawody z dorobkiem 13+2 pkt. Drugim najskuteczniejszym żużlowcem został Oskar Hurysz, zdobywając 13+1. Na torze zabrakło Mateusza Łopuskiego, który ponad miesiąc temu, doznał kontuzji na jednym z treningów. W ekipie gości, najlepiej zaprezentował się Bartosz Bańbor, który uzyskał 12+1.

W trzeciej kolejce Ekstraligi U24, zielonogórzan będzie czekać przerwa, a najbliższy mecz tych rozgrywek odbędzie się 14 maja, o 17:00 w Zielonej Górze. Tego dnia, przeciwnikiem Falubazu będzie Włókniarz Częstochowa.

Miłosz Weryszko