– Jest chęć dalszej współpracy – mówi Michał Kołodziej. Koszykarz, który w tym sezonie był czołową postacią Enei Stelmetu Zastalu był gościem Rozmowy na 96 FM.

W Radiu Index wspominał m.in. zakończony sezon. Zastal w Orlen Basket Lidze wyprzedził jedną drużynę – z Łańcuta i kosztem ekipy z Podkarpacia utrzymał się w gronie najlepszych, wygrywając w sumie osiem spotkań.

W trakcie sezonu doszło do zmiany trenera. Davida Dedka zastąpił jego dotychczasowy asystent Litwin Virginijus Sirvydis. Kołodziej nie ukrywa, że to nie była kontynuacja myśli szkoleniowej.

Zupełnie co innego. Trener Dedek preferował bardzo szybką koszykówkę, a trener Virginijus bardzo ją zwolnił. Starał się w każdej akcji szukać najsłabszego ogniwa rywali. W obronie też zmienił cały system. Na każdy mecz mieliśmy trzy różne warianty. Na początku było to trudne do przemielenia, bo trener też chciał dużo trików stosować.