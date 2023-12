Do 15 grudnia muszą być uregulowane wszystkie zaległości wobec koszykarzy Enei Stelemtu Zastalu Zielona Góra. W przeciwnym razie część z nich będzie mogła zmienić klub. O tym wiemy, o tym mówi się w światku koszykarskim od dłuższego czasu.

O to postanowiliśmy zapytać samych zainteresowanych. Choćby Jana Wójcika, który potwierdza: czekamy na uregulowanie zaległości.

Tak jest w kontrakcie, więc wszyscy mają takie opcje. Jeśli do 15 nie będzie pieniędzy na naszych kontach, to wtedy mogą zawodnicy odejść z klubu. Nie powiem, czy ktoś myśli o odejściu, ale jest taka opcja. Nie powiem nic w swojej sprawie, ale mam taką opcję.

Życie przynosi się nam niespodzianki. Dziś prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki pochwalił się w swoich mediach społecznościowych, że główny sponsor – firma Stelmet – zasypie dziurę budżetową. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o kwotę około 200 tysięcy złotych. To na pewno ucieszy wszystkich w zespole, w tym trenera Davida Dedka, który sugeruje, że w Zastalu przydałoby się wzmocnienie.

Też mogę sobie to przeczytać. nie tylko, że będzie możliwość funkcjonowania bieżącego, a nawet być może będzie wzmocnienie, co by było bardzo przydatne. Patrzę optymistycznie na to wszystko.