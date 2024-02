Duża niespodzianka w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego. W meczu pierwszej lidze piłkarzy ręcznych Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonał ŚKPR Świdnica 29:26

Był to jeden z najlepszych meczów akademików w tym sezonie. Gospodarze świetnie weszli w mecz, bo od prowadzenia 4:1, 5:2. Goście wprawdzie zmniejszyli prowadzenie gospodarzy, ale to AZS nadawał ton rywalizacji. Zielonogórzanie nie popełniali prostych błędów, szanowali piłkę i grali nieźle w obronie. Do przerwy było 12:10.

W drugiej części AZS kontrolował przebieg wydarzeń na parkiecie. Gdy w 49 minucie trafił Kamil Sznajder, było już 25:19. Świdniczanie zmniejszyli prowadzenie gospodarzy do trzech bramek, ale na więcej przyjezdnych nie było stać. Ostatecznie podopieczni Ireneusza Łuczaka triumfowali 29:26.

Była to trzecia wygrana zielonogórzan, którzy walczą o pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Za tydzień lubuskie derby i mecz w Świebodzinie z tamtejszym Zewem.