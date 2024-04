Czy Zieloną Górę czeka rewolucja po zmianie władzy? Przypomnijmy, po 18 latach w mieście zmieni się prezydent. Od przyszłego tygodnia włodarzem Zielonej Góry będzie Marcin Pabierowski z ramienia Platformy Obywatelskiej.

O komentarz poprosiliśmy Filipa Gryko, z opozycyjnego klubu Zielona Razem.

Zawsze jest tak, że jak się idzie do wyborów, to się głosi hasła rewolucyjne. A później jak się dochodzi do władzy, to rzeczywistość zapada. Nie wszystko można wprowadzić. KO dużo mówiła o drogach osiedlowych i pewnie to będzie realizować.