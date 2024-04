Czwarty Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic lada chwila. Pod znakiem wina upłynie bowiem majówka w Zielonej Górze. Miłośnicy tego trunku od 1 do 4 maja będą mogli nie tylko skosztować win z lubuskich winnic podczas degustacji komentowanych, ale także wziąć udział w koncertach, spotkaniach autorskich oraz w spacerach winiarskich.

Mówi Bartłomiej Gruszka z fundacji Tłocznia.

Inicjatorem przyjazdów do Zielonej Góry są mieszkańcy. Zapraszają oni swoich znajomych, tutaj do nas. Idea jest taka, że w piwnicach są winiarze, codziennie. Ale ten pobyt można sobie rozplanować, codziennie dzieje się co innego. Nikt nie będzie się nudził.