Dwa dni po awansie do PGE Ekstraligi powoli kończy się czas świętowania, a zaczyna czas wytężonej pracy. Enea Falubaz Zielona Góra po niedzielnym awansie do elity rozpoczyna realizację projektu pod hasłem “Ekstraliga 2024”.

Członkowie Falubazu obecni byli w Warszawie na wtorkowej “Gali PGE Ekstraligi” podsumowującej miniony sezon. Podczas uroczystości zapytaliśmy prezesa zielonogórskiego klubu, Wojciecha Domagałę, czy w klubie opadł już kurz po niedzielnym awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Jeszcze nie, świętowanie jeszcze trwa, a to, że szykujemy się na ekstraligę, to zaczęliśmy ten proces od dobrych kilku lat. Byliśmy w rozkroku, bo szykowaliśmy się na ekstraligę i pierwszą ligę. Klub jest w swoim reżimie i od poniedziałku rano zaczęliśmy projekt “Enea Falubaz 2024”.

Jak zaznaczył Domagała, w tej chwili najważniejsze, jeśli chodzi o kwestie formalne, jest wykupienie udziałów w spółce PGE Ekstraliga od spadkowicza – Wilków Krosno.

Dopięcie formalności, czyli zakup udziałów od klubu z Krosna, podobna sytuacja miała miejsce, gdy sprzedaliśmy do Ostrowa swoje udziały po spadku Wykupienie swoich udziałów i zwykłe procedery. W klubie są takie osoby, które przez lata budowały Falubaz Zielona Góra i budowały markę. Sądzę, że ekstraliga się cieszy, ze Zielona Góra wróciła szczególnie po tych sygnałach, które mieliśmy.

Zielonogórski klub szykuje się ponadto do rozpoczęcia przetargu na przebudowę parkingu tak, by spełniał on wymogi ekstraligi.

Dodajmy, że z Falubazem oficjalnie pożegnał się jeden z liderów – Krzysztof Buczkowski. Popularny “Buczek” w sezonie 2024 będzie reprezentował barwy Polonii Bydgoszcz.