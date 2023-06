Okres letni sprzyja korzystaniu z basenów. Ten przy CRS-ie nie jest wyjątkiem. Z uwagi na wysokie ceny zużycia energii basen czynny jest do godziny 21.

W ostatniej audycji “Prezydent na 96 FM” jeden z naszych słuchaczy zapytał Janusza Kubickiego, czy latem można powrócić do poprzedniej godziny zamknięcia basenu, czyli do 22.

Czy jest szansa, by w okresie letnim basen mógł być czynny do 22, a nie tak jak teraz do 21? Latem energii basen zużywa chyba mniej.