Za nami XIV edycja konkursu „Lubuski Lider Biznesu”. Uroczysta gala odbyła się w Lubuskim Teatrze. Najlepsi odebrali wyróżnienia i certyfikaty.

W kategorii najlepsi innowatorzy wśród dużych przedsiębiorstw najlepsza okazała się zielonogórska firma LUG Light Factory. – Takie nagrody zawsze cieszą – mówiła Monika Bartoszak, dyrektor biura zarządu i komunikacji w firmie.

To jest wspaniałe wyróżnienie i dowód na to, że jesteśmy w czołówce najlepszych lubuskich firm. Chcemy się rozwijać i dzięki innowacyjnym produktom możemy to robić.