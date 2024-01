Miasto szykuje się do budowy lodowiska. Tak jak informowaliśmy, będzie ono umiejscowione na terenie kąpieliska w Ochli.

Aby móc zrealizować tę inwestycję, potrzebne było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kąpieliska. Stało się to podczas wtorkowej sesji. Co to oznacza? O to pytaliśmy w audycji „Prezydent na 96 FM” wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka.

To oznacza, że będziemy mogli w ciągu najbliższych tygodni zakończyć proces projektowania zadaszonego lodowiska, a w okresie letnim rolkarni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli ogłosić przetarg. Będziemy mieli też gwarantowane środki europejskie w ramach ZIT-ów. Czy uda nam się na koniec grudnia otworzyć, to będzie zależało od procesu wyłaniania wykonawcy.

W pierwotnej wersji na miejscu lodowiska miał powstać parking. Teraz jednak nastąpi zmiana. O szczegółach mówi Małgorzata Maśko-Horyza – dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta.

Na tym obszarze, gdzie planowane były powiększenie obecnego parkingu, chcemy postawić lodowisko. To jest ta zmiana. Parking będzie zlokalizowany za kąpieliskiem. Będzie większy obszar. a lodowisko będzie zlokalizowane w kierunku źródełka, można będzie wejść tym samym wejściem, co do kąpieliska.

Za miesiąc powinniśmy poznać szczegółową koncepcję lodowiska. Pracuje nad nią projektant.

