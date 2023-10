Polityczne podsumowanie wyborów w programie „Prezydent na 96 FM”. – Cieszy mnie wysoka frekwencja i sukces Trzeciej Drogi – mówił dziś Janusz Kubicki w Radiu Index.

Włodarza miasta poprosiliśmy o komentarz dotyczący wyborów. Kubicki zwrócił uwagę na opieszałość Państwowej Komisji Wyborczej. Wyniki Zielonej Góry podane zostały do publicznej wiadomości bardzo późno, bo dopiero w poniedziałek po godzinie 22.

Dużo problemów w komisjach, poprosiłem o wyjaśnienie. Dla mnie to, coś dziwnego, bo to nie my przeprowadzamy fizycznie pewne elementy. Niech to opadnie, bo chciałbym się dowiedzieć, dlaczego czekamy tak długo na wyniki w Zielonej Górze.