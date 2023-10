Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu BC Zielona Góra powalczą dziś wieczorem o pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Orlen Basket Ligi. Po pierwszych przegranych meczach i problemach organizacyjno-kadrowych w klubie wreszcie powiało optymizmem.

Wszystko przez pozyskanie sponsora tytularnego. Jest nim firma Stelmet, która wzięła na siebie spłacenie zobowiązań finansowych wobec Trybunału Arbitrażowego. Dzięki temu Amerykanie Kamaka Hepa i Darious Hall, którzy od początku sezonu trenowali z drużyną, będą mogli wreszcie zagrać. Do tego w Zastalu zadebiutuje inny z graczy zza wielkiej wody – James Washington. Na południe Polski Zastal wybiera się zatem z trzema Amerykanami w składzie. Nastroje są jednak bojowe, bo rywal zielonogórzan także nie odniósł jeszcze zwycięstwa.

A jeśli chodzi o sytuację w klubie, właściciel Janusz Jasiński, po pozyskaniu Stelmetu, liczy teraz na pomoc miasta. – Jestem otwarty na każdą formę – zdeklarował w rozmowie z Radiem Index.

Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by ten konflikt zamknąć. Przez całe lato walczyłem, aby zrobić inny model własnościowy i aby klub rozsprzedać na dziesięciu udziałowców, aby moja rola maksymalnie zamknęła się na dziewięciu procentach. I co z tego wyszło? Wszedł tylko jeden. Cała pomoc zielonogórskiego biznesu oprócz Pana Stanisława i mnie zamyka się w kwocie do miliona złotych rocznie. Bez miasta, samorządu i spółek Skarbu Państwa i takich wariatów jak ja nie da się niestety.