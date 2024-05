Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze i Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli otrzymały certyfikaty akredytacyjne potwierdzające system jakości dawstwa organów.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Wcześniej obie lecznice poddały się pierwszemu w historii transplantologii audytowi. O jego szczegółach mówi Wojciech Czapiewski, koordynator wojewódzki ds. transplantacji Poltransplant.

Z województwa szpitale w Zielonej Górze i Nowej Soli przystąpiły do tego wyzwania. Certyfikaty pokazują, że w obu tych szpitalach stosuje się najwyższe standardy. Doceńcie to państwo. To wszystko jest robione dobrze, uczciwie, zgodnie z planem i by zapewnić potrzeby zdrowotne społeczności w naszym regionie.