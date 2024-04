Samorząd województwa lubuskiego wspiera zielonogórski żużel. W siedzibie Zielonogórskiego Klubu Żużlowego podpisano umowę na promocję województwa lubuskiego podczas derbów Ziemi Lubuskiej.

Na ten cel urząd marszałkowski przeznaczył kwotę 400 tysięcy złotych. Marszałek Marcin Jabłoński stwierdził, że warto promować rywalizację między Falubazem Zielona Góra a Stalą Gorzów.

Grzegorz Potęga, członek zarządu województwa lubuskiego dodał, że samorząd chce wspierać sport zawodowy, a żużel w regionie to marka.

Kiedy układaliśmy budżet i widzieliśmy, że są możliwości związane z tym, że można przeznaczyć pieniądze na sport zawodowy, co nie jest wcale taką oczywistością w kontekście wcześniej podejmowanych budżetów, uznaliśmy, że trzeba to zrobić bardzo sensownie, oczywiście przez pryzmat sportu ekstraligowego, bo to jest dla nas główny wyznacznik. Bardzo się cieszyliśmy, że Falubaz wrócił do ekstraligi i mamy nadzieję na dobry sezon. A ten dobry sezon powinien być podkreślony tym, co elektryzuje kibiców na Ziemi Lubuskiej, czyli świetnymi derbami ze Stalą Gorzów.