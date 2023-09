Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni szykują się do rozgrywek w superlidze. Liga ruszyła wprawdzie wczoraj, ale nasz zespół dwa pierwsze spotkania przełożył z uwagi na start Mateusza Zalewskiego w kwalifikacjach do mistrzostw świata juniorów.

Na co stać ZKS? – Na pewno zespół będzie walczył o utrzymanie na najwyższym szczeblu – mówił Lucjan Błaszczyk, trener ZKS-u.

Pierwsze pięć meczów zagramy składem juniorskim: Mateusz Zalewski, Navid Shamp i Patryk Bielecki. A kolega z Japonii pojawi się u nas, chociaż po świetnych występach w ub. sezonie został dostrzeżony przez trenerów Japonii. Musiał przyjechać do Drzonkowa, aby go zobaczyli Został jednak powołany na mistrzostwa Azji. Ma teraz więcej pracy i utrudniony przyjazd do nas, ale na pewno pojawi się na kilku meczach, by nam pomóc.