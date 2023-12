Milion złotych jako dotacja i milion złotych na wykup akcji – to kwoty, które trafią do sportowej spółki akcyjnej “Grono”, odpowiedzialnej za występujących w Orlen Basket Lidze koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra.

Podczas poniedziałkowej sesji budżetowej sejmiku województwa lubuskiego radni zdecydowaną większością głosów uchwalili przyszłoroczny budżet. A w nim znalazły się punkty mówiące o pomocy zielonogórskim koszykarzom. Grzegorz Potęga, członek zarządu województwa lubuskiego i jednocześnie prezes Lubuskiego Związku Koszykówki stwierdził, że pieniądze, które przekazuje samorząd, pomogą Zastalowi tym bardziej, że negocjacje z zielonogórskim Urzędem Miasta idą w dobrym kierunku.

Jesteśmy teraz na etapie małych negocjacji dotyczących małych zapisów. wszystko idzie w dobrą stroną, ustalenia trwają. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się to zamknąć, zaakceptować cały harmonogram, aby pieniądze trafiły do klubu i obsługiwały wszystkie kontrakty.