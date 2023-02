20-letni Tanzańczyk Yussuf Nassor Mwinyi nowym piłkarzem Lechii. Ostatnio zawodnik grał w Syrenie Zbąszynek w czwartej lidze, strzelił jesienią 13 bramek.

Yussuf przebywał na testach w Lechii od połowy stycznia i znalazł uznanie w oczach trenera Andrzeja Sawickiego.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Lechii. To dla mnie duża szansa, dlatego postaram się pomóc drużynie, być może nawet w awansie do drugiej ligi. Chciałbym spełnić marzenia naszych kibiców.

Lechia szuka także jeszcze kolejnych wzmocnień, tym bardziej, że czasu do ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski z Legią Warszawa coraz mniej. Spotkanie 28 lutego.

źródło i materiały filmowe: Lechia Zielona Góra