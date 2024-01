Wicelider tabeli zdecydowanie za silny dla szczypiornistów Olimpu AZS-u. Zielonogórscy akademicy w meczu I ligi przegrali z SPR GOKiS Kąty Wrocławskie 18:33.

Goście od samego początku narzucili swój styl gry, na który nie potrafili odpowiedzieć zielonogórzanie. W pierwszej połowie gospodarze jeszcze utrzymywali kontakt z graczami z Kątów Wrocławskich. W 20. minucie na tablicy widniał wynik 7:9. Końcówka tej części gry to już wyraźna dominacja przyjezdnych. Do przerwy AZS przegrywał 8:15.

Obraz gry nie zmienił się w drugiej części. W 50 minucie goście prowadzili już 27:12 i zapowiadało się na klęskę. W końcówce AZS odrobił część strat, ale i tak poniósł wysoką porażkę.

Martwić mogą kontuzję rozgrywających AZS-u. Do Huberta Marca dołączył dziś Wiktor Marczak. Ten drugi nabawił się prawdopodobnie urazu kolana. Cieszy za to powrót do gry po prawie rocznej przerwie Kacpra Kiersnowskiego.

Najwięcej bramek dla AZS-u zdobył Alan Młynkowiak – 8.

W najbliższy czwartek akademicy podejmować będą lokalnego rywala – Trójkę Nowa Sól. Początek spotkania w hali UZ o godzinie 19.