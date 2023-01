Za dwa miesiące o tej porze będziemy już po meczu Lechii Zielona Góra z Legią Warszawa. Nasz trzecioligowiec zmierzy się z najbardziej znanym polskim klubem w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski.

Zielonogórzanie z Legią zagrają w ćwierćfinale, do którego dotarli ponownie po 36 latach przerwy. Dla stołecznego zespołu będzie to jeden z wielu meczów. Dla nas? Niemal niespotykane, ogromne piłkarskie święto. Jak wyglądają przygotowania? Ilu kibiców obejrzy ten mecz? Pytamy u źródła. Mówi Konrad Komorniczak, dyrektor Lechii ds. marketingu.

Można powiedzieć, że zaszliśmy w pracach tak daleko, że staramy się, by to było 5 tys. osób na stadionie. Musielibyśmy znaleźć jakiś punkt, który sprawił, że byłoby to niebezpieczne. Pracujemy bardzo mocno, nie mogę tego przesądzić, ale robimy wszystko w tym kierunku.