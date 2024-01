– Kto żyw, ten na parkiet – mówi trener David Dedek przed jednym z najważniejszych spotkań Enei Stelmetu Zastalu w tym sezonie. Wieczorem zielonogórzanie w hali CRS podejmą Muszyniankę Domelo Sokoła Łańcut.

Oba zespoły mają w dorobku taki sam bilans, czterech zwycięstw i aż czternastu porażek. To może być mecz nawet na wagę pozostania w Orlen Basket Lidze. W zespole zielonogórzan pełna mobilizacja, słyszymy od trenera Zastalu.

Faktycznie to mecz o takie “cztery punkty”. Z tego powodu wszyscy zawodnicy, bez względu na kontuzje, starają się przygotować do tego meczu. Mają wystąpić wszyscy. Każdy jest wojownikiem i mówi, że nie ma znaczenia, co i jak, każdy chce grać. To nastawienie “fighterskie” jest w zespole. To nie będzie mecz wysokich lotów, to będzie walka, w parterze i na maksa. Jesteśmy na to gotowi.