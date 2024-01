– Najważniejsze jest to, żeby ta drużyna dotrwała do końca sezonu i żeby sportowo utrzymała się w ekstraklasie – mówi Konrad Witrylak z Urzędu Miasta Zielona Góra zaangażowany w ratowanie koszykarskiego Zastalu.

Zarówno urząd miasta, jak i urząd marszałkowski zapewniają o zgodnej współpracy mającej na celu wyprowadzenie zadłużonego klubu na prostą, przy jednoczesnej walce o pozostanie w Orlen Basket Lidze. W tym celu klub musi się wzmocnić, a żeby to uczynić musi spłacić trzy tzw. „bany”, które skutkują zakazem transferów spoza Orlen Basket Ligi.

Konrad Witrylak podobnie, jak w porannej Rozmowie na 96 FM Sławomir Kotylak, działający w tej samej sprawie z upoważnienia urzędu marszałkowskiego mówił, że udało się pozyskać wsparcie od trzech przedsiębiorców na spłacenie tych zobowiązań, ale działanie na rynku transferowym, z uwagi na reputację klubu jest trudne.

Myślę, że to iż urząd miasta i marszałkowski mówią jednym głosem jest gwarantem, że zawarte kontrakty zostaną zrealizowane. Jesteśmy bardzo blisko podpisania kontraktu z zawodnikiem na pozycję nr 5. On grał w polskiej lidze, więc jego ban nie dotyczy. Co do pozostałych zawodników, z którymi toczą się rozmowy, to ich gra będzie uzależniona od ściągnięcia kar. Nasza sytuacja jest trudna, bo ważny mecz czeka nas 25 stycznia i do tego czasu chcemy, żeby już nowi zawodnicy zgrywali się z zespołem. (…) Jeden zawodnik będzie w tym tygodniu, drugi mam nadzieję, że też.