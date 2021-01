Nie było niespodzianki w meczu 15. kolejki w grupie IV drugiej ligi siatkarzy. Przedostatni w tabeli AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał w Głogowie z liderem, ekipą Chrobrego 1:3.

Zaczęło się jednak dla akademików znakomicie. AZS wygrał pierwszego seta 25:23. Kolejne partie należały już jednak do faworyzowanych gospodarzy. W secie drugim, trzecim i czwartym Chrobry dominował wyraźnie nad zielonogórzanami. Drugiego seta miejscowi wygrali do 16, trzeciego do 17. Czwarty tylko na samym początku był wyrównany. Dalej głogowianie nie pozostawili AZS-owi złudzeń, wygrywając do 16 i całe spotkanie w nieco ponad półtorej godziny 3:1.

Robert Sokal, trener naszego zespołu uważa, że oblicze spotkania zmieniła zmiana rozgrywającego w zespole rywala.

Wszedł rozgrywający pierwszy z Głogowa. Rozgrywał piłki bardzo dokładne i szybkie piłki, choć proste. Chłopaki też mentalnie źle na niego zareagowali. Stanęliśmy i patrzyliśmy, co się dzieje. To główna przyczyna tego, że nasza gra siadła. Próbowaliśmy zmian, ale nic nie działało. W pierwszym secie była walka i grali chłopacy to, co wcześniej sobie założyliśmy. Mieli wolną rękę, mogli ryzykować, bawić się siatkówką i tak rzeczywiście było w pierwszym secie. Fakt też, że głogowianie wyszli na mecz składem lekko rezerwowym, ale my też graliśmy bardzo dobrze. Później nasza gra posypała się.

Za tydzień zielonogórzanie podejmą Astrę Nowa Sól, która w tej kolejce pokonała Bielawiankę Bielawa 3:0.