Drum and bassowy duet Sigma prezentuje nowy utwór „High on You” z gościnnym udziałem Johna Newmana. Letni hit rozpoczyna się klasycznym wstępem na pianinie, by następnie przerodzić się w euforyczny, klubowy instant classic. Sigma tak opowiada o singlu:

„High on You” opowiada o związkach, miłości, spotkaniu kogoś, kto sprawia, że czujesz się jak na haju. Wystarczy, że jesteś obok tej osoby i od razu czujesz się lepiej, bez względu na okoliczności. Singiel od razu wprawia w dobry nastrój, ma pozytywny przekaz. To nie jest ballada o złamanym sercu! Od dawna chcieliśmy pracować z Johnem, uwielbiamy jego wokal, dlatego cieszymy się, że w końcu pojawiła się okazja. Wskoczyliśmy do studia, napisaliśmy kilka numerów i „High on You” okazało się naszym faworytem.

John Newman dodaje: – Bardzo nakręciłem się na ten letni hit! „High on You” opowiada o prostych urokach życia we dwójkę, jak z moją żoną. Utwór płynie z głębi mojego serca. Zawsze chciałem pracować z Sigmą. Chłopaki wyprodukowali ze mnie wszystko, co się dało! Czuję, że to wielki krok w mojej karierze.

Sigma to brytyjski duet dance, który niejednokrotnie namieszał na popowych listach przebojów. Ich debiutancki album „Life” sprzedał się w nakładzie przekraczającym 100 tys. egzemplarzy oraz zgromadził 1,2 miliarda streamów. Artyści mają na koncie współpracę m.in. z Ritą Orą, Tinie Tempah, Birdy czy Quavo. 11 utworów z ich katalogu trafiło na playlisty BBC Radio 1 i 2.