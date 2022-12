sanah – najlepszy dzień w moim życiu „najlepszy dzień w moim życiu” to opowieść o tym, co minęło, ale i o tym, co dopiero przed nami.

Artystka zaprasza na „Ucztę nad Ucztami”! Dziecięce marzenia o wypełnionym po brzegi stadionie właśnie się spełniają – i to podwójnie! W przyszłym roku sanah wystąpi na Stadionie Śląskim i Stadionie w Gdańsku (Polsat Plus Arena Gdańsk)!