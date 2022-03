: Nominowany do nagrody BRIT DJ i producent Regard połączył siły z popową gwiazdą Years & Years w nowym tanecznym hymnie „Hallucination”. W zeszły weekend artyści dali występ-niespodziankę w kultowym londyńskim Printworks. Po wydaniu albumu Years & Years „Night Call”, „Hallucination” jest nieskazitelnie mieniącym się bangerem, który podąża za udrękami niechcianej, pożądliwej starej miłości. Oddając się dźwiękowemu pejzażowi inspirowanemu synth-popowi lat 80., „Hallucination” jest uwydatnione przez zmysłowy wokal Olly’ego Alexandra z Years & Years, gdy ten śpiewa: „Nie próbuj mi zaimponować – wiem, że znowu zamierzasz mnie skrzywdzić”.

Olly Alexander opowiada: „Napisałem «Hallucination» z Joelem Little w 2019 roku. Zainspirowałem się do napisania tego, gdy mój były próbował ponownie wejść w moje życie. Część mnie chciała ożywić romans, ale zbyt wiele się zmieniło i czułem się naprawdę zdezorientowany. Gdy spojrzałem na sytuację w określony sposób, cała sprawa wydawała się fałszywa, jakby była tylko jedną wielką iluzją. Znasz to uczucie, kiedy opadnie kurz i zastanawiasz się, czy cokolwiek z tego było prawdziwe? To właśnie to zainspirowało mnie do napisania utworu. Nie uważam go za anty-miłosną piosenkę, to raczej uczucie, które chciałem wyrazić. Wiem, że wiele osób wypaliło się w związkach, więc mam nadzieję, że odniosą się do tego tekstu. Nigdy nie mogłem znaleźć odpowiedniego miejsca na tę piosenkę, dlatego kiedy usłyszałem, że Regard się w nią zaangażował i zaczął nad nią pracować, bardzo się ucieszyłem! Uwielbiam nowe seksowne życie, które wniósł do tego utworu”. Regard dodaje: „Uwielbiałem pracować z Years & Years nad tym nowym singlem. Głos Olly’ego ożywia piosenkę i naprawdę oddaje ideę, że piękno miłości jest podobne do lęku przed halucynacjami”.