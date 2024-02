Teledysk powstał przy współpracy z The Pokemon Company International.

Jax Jones bezsprzecznie rządził listami przebojów i falami radiowymi w minionym roku. Teraz nominowany do Grammy multiplatynowy DJ i producent wraca, by także w 2024 r. rozpalić scenę swoim nowym, elektryzującym single. „Never Be Lonely” to wykraczający poza granice wyobraźni utwór nagrany wspólnie z rewelacyjną niemiecką wokalistką Zoe Wees.