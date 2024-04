– Singiel opowiada o tym, że nawet po wielu latach dalej łapiemy się na myśleniu o osobie, którą straciliśmy. Jesteśmy zagubieni, czujemy, że rozwalamy sobie przyszłość, bo dalej więzi nas przeszłość. Chcielibyśmy, żeby ktoś dał nam jakąkolwiek wskazówkę, powiedział co mamy robić, ale musimy to rozgryźć sami. Mimo cierpienia świat na nikogo nie będzie czekał, wszystko leci do przodu, a my stoimy w tym samym miejscu i próbujemy zrozumieć jaki to wszystko ma sens. – mówi Janek