GROMEE powraca z wakacyjną historią o pożądaniu, tęsknocie i sile prawdziwej miłości!

Gromee na przestrzeżeni ostatnich lat przyzwyczaił słuchaczy do oryginalnego podejścia do tworzenia muzyki. Jego charakterystyczny i nie do podrobienia styl pokochali słuchacze w całej Polsce, ale także w Europie. Produkcje Gromeego szybko wchodzą do głowy zostając w niej przez bardzo długo, a teksty utworów oparte są na ludzkich, prawdziwych historiach. Tak też jest w przypadku piosenki „Lost You”, bo w końcu, kto z Was nie przeżył miłosnego rozczarowania w wakacje? Posłuchajcie już teraz!