Multiplatynowa wokalistka i songwriterka Georgia Ku udostępniła swój najnowszy singiel „A Little More Lost” – uduchowioną i emocjonalną piosenkę, w której zademonstrowała swoje wyjątkowe umiejętności wokalne.

Wyprodukowany przez brytyjskiego DJ-a i producenta Shifta K3Y „A Little More Lost” zabiera słuchaczy w pełną szczerości podróż, pozwalającej na eksplorowanie tematyki wrażliwości i odkrywanie samego siebie.

Georgia mówi o singlu w następujący sposób: – Napisałam piosenkę o wzlotach i upadkach w pogoni za marzeniami. Z jednej strony skupiamy się na tym i determinuje to nasze działania, ale z drugiej wiąże się z poczuciem pustki i zagubienia. Celowo postawiliśmy na optymistyczną produkcję i głęboki, wrażliwy tekst, ponieważ chcieliśmy odzwierciedlić każdą w tych emocji. Uwielbiam efekt, który osiągnęliśmy.