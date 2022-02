George Ezra, zapowiedział właśnie swój wyczekiwany nowy album „Gold Rush Kid”, który ukaże się 10 czerwca. Z tej okazji artysta prezentuje pierwszą zapowiedź płyty – nowy singiel „Anyone For You” wraz z teledyskiem.

Era „Gold Rush Kid” rozpoczyna się wydaniem euforycznego singla, który otwiera płytę. Muzyk zapowiedział także trzy intymne koncerty w Edynburgu, Manchesterze i Londynie, które odbędą się w lutym i marcu. „«Gold Rush Kid»? To ja”, mówi George, zastanawiając się nad tytułem swojej trzeciej płyty – 12-ścieżkowej suity pełnej wspaniałych, poruszających, wzniosłych piosenek, które, jak mówi, bardziej niż cokolwiek innego „brzmią jak ja. To właśnie to je łączy”.