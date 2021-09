Do sieci trafił klip do premierowego utworu „Lubię na Ciebie patrzeć”. To pierwszy singiel zespołu Feel, zapowiadający nową płytę, która ukaże się w 2022 roku. Zespół serwuje nam solidną dawkę brzmienia z lat 80. w nowoczesnej aranżacji. Tekst do utworu został napisany przez frontmana grupy, muzycznie Piotra Kupichę wsparł nieoceniony Juliusz Greń.

Teledysk do piosenki w reżyserii Piotra Smoleńskiego, ukazuje piękną miłość dwojga ludzi w jesieni życia. Po obrazku łatwo można wywnioskować, że motyle w brzuchu pojawiają się w każdym wieku! Ta para po prostu lubi na siebie patrzeć, a my lubimy słuchać tego przebojowego numeru.