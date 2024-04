„Światy dwa” to piosenka, która idealnie wpasowała się historię Baśki! To opowiedziana z nutą sarkazmu, ale i empatii sytuacja współczesnych kobiet, od których świat wymaga czasem całkiem przeciwstawnych postaw. Normalnie idzie zwariować!

Utwór znajdziemy na najnowszym krążku grupy Enej “Vesna”, to piąty, autorski album w dorobku zespołu. Na płycie znajdziemy wszystko to, do czego zespół nas przyzwyczaił przez ponad dwie dekady działalności. Materiał bardzo energetyczny, z oryginalnymi tekstami, energetyczną sekcją dętą i charakterystycznym brzemieniem folkowym.