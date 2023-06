Lubuski Teatr zamyka kolejny sezon artystyczny. Jak co roku jego wielkim finałem była gala wręczenia nagród dla najpopularniejszego aktora i aktorki, czyli Leony. W minionym sezonie zobaczyliśmy trzy premiery: „Buntownik”, „Drakula” oraz „Przedstawię Ci Tatę” Do tego realizowano projekt „Teatr: Widzę, Słyszę, Rozumiem”, a także spektakl “Gusła” otrzymał zaproszenie na największy festiwal teatralny do Edynburga.



Podczas Gali Leony 2023 dziennikarze przyznali nagrody: Marcie Frąckowiak i Pawłowi Wydrzyńskiemu. Specjalne nagrody otrzymali także twórcy projektu „Teatr: Widzę, Słyszę, Rozumiem” Leona dla najpopularniejszej aktorki otrzymała Katarzyna Hołyńska.

Bardzo dziękuje za te nagrodę. Jest, to dla mnie ogromne zaskoczenie. Dziękuje widzom za to wyróżnienie, dziękuje także całemu zespołowi aktorskiemu, bo na tą nagrodę złożyła się współpraca z nimi. Dla mnie jest to zaskakujące przyjęcie.

Najpopularniejszym aktorem został Robert Kuraś.

Muszę przyznać, że to jest pierwsze aktorskie wyróżnienie ze strony publiczności. To taka moja pierwsza nagroda, więc się nie spodziewałem. Czuje się bardzo zaszczycony

Dla Roberta Czechowskiego miniony sezon stał pod znakiem oszczędności, kończenia budowy sceny lalkowej, trwających projektów takich jak „Przestrzenie Sztuki” czy wspomniany wcześniej projekt „Teatr: Widzę, Słyszę, Rozumiem” Dzięki wsparciu miasta i regionu teatr jest bliżej wyjazdu do Edynburga na Fringe Festival.

Piękne nagrody i tak marszałek Województwa Lubuskiego wraz z zarządem przekazała nam czek na 200 tyś złotych, natomiast Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki od miasta przekazał 60 tyś. Kolejni przyjaciele teatru wpłacają kolejne pieniądze, więc jesteśmy coraz bliżej wyjazdu.

Kolejny sezon teatralny rozpocznie się we wrześniu od Winobraniowych Spotkań Teatralnych.