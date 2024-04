Nowy dwunasty studyjny album “Ohio Players” od duetu z Akron w Ohio, The Black Keys, to fascynujący projekt, który powstał we współpracy z renomowanymi muzykami, takimi jak Noel Gallagher czy Greg Kurstin.

Ta płyta przenosi słuchaczy w odważną muzyczną podróż, łącząc różne style i wpływy, które czynią ją wyjątkową. W albumie można spodziewać się energetycznego rocka, zmysłowego bluesa i kreatywnych eksperymentów dźwiękowych. To muzyczne połączenie zapewnia unikalne i ekscytujące doświadczenie dla fanów The Black Keys oraz nowych słuchaczy.

The Black Keys, zdobywcy dotąd sześciu nagród Grammy i BRIT, to zespół o uznanej reputacji i międzynarodowym zasięgu. Występowali na festiwalach muzycznych na całym świecie, od Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Meksyku, Australii po Europę, zdobywając serca fanów na różnych kontynentach. Ich muzyczna podróż i wpływ na światową scenę muzyczną są niezaprzeczalne, a nowy album zapowiada się jako kolejne ekscytujące dzieło w ich imponującej karierze.