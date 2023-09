Album „PINK” składa się z łącznie 17 utworów, w tym wcześniej wydanych singli takich jak „Killer Queen” z gościnnym udziałem FIL BO RIVA, „Young Right Now” z Dennisem Lloydem, „Sweet Goodbye”, „On Repeat” z udziałem Davida Guetty, “Sun Will Shine” z Tomem Walkerem oraz „Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World” z Alle Farben i Israel Kamakawiwo’ole.

Sam artysta opowiada o albumie „PINK” w ten sposób: „Mam dla was ekscytujące wieści! Mój piąty album studyjny, „PINK”, ukaże się w sierpniu po trzech latach koncertowania, zbierania inspiracji, emocji i pracy w studio. „PINK” jest rezultatem połączenia mojego korzeni jako DJ-a z nowymi, świeżymi elementami, które zabiorą słuchaczy w emocjonalną podróż. To jest album pełen pasji, pozytywnej energii i kreatywności.”