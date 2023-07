„Austin” jest piątym albumem Post Malone’a. Płyta ukazuje się niecały rok po premierze „Twelve Carat Toothache”, po której Post Malone ruszył w największą jak dotąd trasę koncertową w karierze. Artysta zadebiutował w 2016 albumem Stoney, który zadebiutował na 4 miejscu listy Billboardu.

Sukces powtórzyły cztery kolejne albumy Post Malone’a, z których każdy pojawił się w pierwszej piątce najważniejszej listy w Stanach Zjednoczonych. Nowy album promują single „Chemical” i „Mourning”.

Pochodzący z Dallas w Teksasie Post Malone to prawdziwy fenomen. W Stanach przyznano mu osiem diamentowych odznaczeń. Ma na koncie także nominacje do Grammy. Artysta regularnie bije rekordy odtworzeń, zaciera granice, a każdym kolejnym artystycznym krokiem rozpala wiele dyskusji w internecie. Jego światowa kariera zaczęła się w 2015 roku, kiedy ukazał się duet z Quavo „Congratulations”. Posty zdobywał numery jeden na listach przebojów jeden po drugim oraz otrzymał wielokrotnie złote i platynowe odznaczenia za płyty i single, także w Polsce.

W 2022 roku ukazał się jego czwarty album studyjny „Twelve Carat Toothache”, który zadebiutował w Top 5 zestawienie Billboard 200. Post Malone pobił także rekord liczby odznaczeń za singiel – przyznano mu 17-krotną platynę za „Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)” feat. Swae Lee. W 2023 otrzymał nominację do Grammy w kategorii Najlepszy występ popowego duetu/grupy za „I Like You (A Happier Song)” with Doja Cat – była to jego dziesiąta nominacja do prestiżowej nagrody w ciągu sześciu lat.