Grupa muzyczna, założona w 2022 roku z inicjatywy przyjaciół – urzędników samorządowych:

Arkadiusza Dąbrowskiego – frontmana i dyrektora departamentu w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim

i Marka Halasza – saksofon i zastępcy wójta gminy Zwierzyn.

W skład zespołu wchodzą również:Mariusz Woźniak – klawisze i główny specjalista w Urzędzie Marszałkowskim, Marek Popis – gitara i dyrektor Domu Kultury w Zwierzynie, Tomasz Koźlarek – gitara basowa i prezes Stowarzyszenia „Warta” i Piotr Haraziński – perkusja.

Zespół gra muzykę ludową w rockowym wykonaniu. W lipcu tego roku Zespół nagrał pierwszą płytę,

którą zatytułował „JANICEK”. Nazwa inspirowana jest legendarnym zbójnikiem Janickiem, który

występuje w każdej góralskiej piosence i za każdym razem z inną dziewczyną.

Płytę Polskiego Zespołu Ludowego gramy w tym tygodniu o 08:45 na antenie Radia Index. Drugim krążkiem jaki będziemy wam prezentować jest album “Sorry not Sorry” duetu Bemy ten gramy o 13:45 i 20:45

Za hitowe “6 seconds” otrzymali nominację do Bursztynowego Słowika. Teraz klamrą spinają cały nowy materiał.

7 lat, 5 miesięcy i 6 dni to dość długo, a w świecie mediów i promocji muzyki można rzec lata świetlne. Zupełnie nowe realia, reguły i mechanizmy, ale taka sama autentyczność, pasja do tworzenia i miłość do muzyki – cechy które stoją za wszystkim co robią Mattia i Elie Rosinscy oraz Wojciech Trusewicz, czyli członkowie zespołu BEMY.

Nowy album BEMY o tytule “Sorry not Sorry” prześlizguje się na granicy kilku gatunków muzycznych. Jego autorzy określają swój nurt jako „Anthemic Singalong Pop-Rock” – równie romantyczna nazwa, co ich pokręcone dusze.