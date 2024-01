Po roku publikowania utworów przy okazji każdej pełni Księżyca, występów przed entuzjastycznie reagującą publicznością w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej, Peter Gabriel wydał długo oczekiwany studyjny album.

„i/o” to 12 utworów pełnych gracji, a przy tym powagi i wielkiego piękna, które potwierdzają nie tylko zdolności Petera do pisania zapierających dech w piersi utworów, ale pozwalają także obcować z jego zachwycającym, niezmiennie pełnym uroku głosem.

Album wypełniają inteligentne, doskonale przemyślane i często zmuszające do refleksji piosenki, w których artysta porusza tematykę związaną z życiem, wszechświatem i naszym połączeniem z nim. Wyśpiewywane przez Petera w utworze tytułowym słowa „jestem jedynie częścią wszystkiego” są motywem przewodnim całej płyty, na której nie brak również wątków przemijania, śmiertelności i żalu, jak również niesprawiedliwości, inwigilacji i korzeni terroryzmu.

Mimo to „i/o” nie jest smutnym albumem. Refleksyjnym – owszem, ale w żadnym momencie nastrój płyty nie jest przygnębiające. W warstwie muzycznej „i/o” jest pełne przygód, często radosne i ostatecznie pełne nadziei, co pokazuje wieńczący dzieło optymistyczny utwór „Live and Let Live”.

Album powstawał w dużej mierze w Real World Studios oraz w domowym studio Petera. W nagrania zaangażowało się niemało osób. Peter zadbał o obecność swoich zaufanych muzyków – w gronie tym znajdują się gitarzysta David Rhodes, basista Tony Levin oraz perkusista Manu Katché. W kilku utworach palce maczał wieloletni współpracownik artysty, Brian Eno.