Młoda artystka znana z viralowej w mediach społecznościowych piosenki “trzy” prezentuje emocjonalny, bardzo osobisty materiał.

“słowa, których nigdy nie wypowiedziałam” to album, który opowiada o emocjach towarzyszących głównie nastolatkom, ale nie jest adresowany tylko do nich. Obnaża trudne emocje, często ciężkie do nazwania. To zbiór historii i problemów, które mogą dotknąć każdego człowieka.

Artystka chce również pokazać, że czas nastoletni wcale nie musi być idyllicznym okresem życia młodego człowieka. Nastolatkowie zmagaja się z wieloma problemami wywołanymi m.in. przez Internet: wyidealizowane życia, porównywanie się, zamknięcie się w telefonach. W utworach Liji wybrzmiewają również emocje z czasów izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. To ona sprawiły, że wiele osób czuło się samotnych, a chwile te odbiły swoje piętno na psychice społeczeństwa.