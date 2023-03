Album Dzika, zawierający 12 utworów, to płyta o kobiecie i wokół kobiety. Ukazuje świat z bardzo kobiecej perspektywy. Jest o jej energii, sile, ciągłej cyklicznej przemianie, cierpieniu, spojrzeniu na świat, na miłość, na emocje. Skupiona, jak zawsze u Bovskiej, wokół delikatnej tkanki tego, co trudno opisać słowami, a co świetnie potrafi zmieścić się w piosence. Bovska przeszła przemianę od ostatniego albumu Sorrento. Słuchać to w tekstach, których jest autorską i muzyce, którą współtworzyła wraz z producentem albumu Archie Shevsky’m.

Tytułowy utwór „Dzika” jest swego rodzaju manifestem kobiety poszukującej swojej tożsamości i wewnętrznej akceptacji. Utwór dotyka intymności jaką tworzymy sami ze sobą. Dzika dziewczynka uosabia spontaniczność, instynkt, głębokie odczuwanie rzeczywistości.

Od momentu wydania singla „Dzika”, ukazały się jeszcze „Bałtyk”, „Iskry”, “Wielka Cisza” i bonusowe na płycie „Barometr” oraz „System error”. Obraz do utworu “Wielka cisza” otrzymał nagrodę za teledysk w kategorii ‘ważny przekaz’. Wraz z Filipem Skrońcem Bovska zrealizowała też film dokumentalny pt. „Iskry” – dokument o kobiecości.

Przebojowy utwór “Ziemia mi się pali” to opowieść o silnej i niezależnej kobiecie, która walczy o swoje miejsce w świecie. To piosenka o wolności, o poczuciu pewności siebie. W teledysku w reżyserii Marty Mach, Bovska to bohaterka, która jest w dzikim szale, a sam klip traktuje o drodze jako procesie, bez potrzeby dotarcia do celu.

Piosenka i album to dla Bovskiej pretekst do opowieści, rozmowy, rozmyślań i wizualnych odzwierciedleń. Album jest drzwiami do całego, kompletnego świata, który muzycznie i plastycznie tworzy artystka. Tworzy go również od strony wizualnej – Bovska zdążyła już przyzwyczaić fanów do dbałości o każdy detal wypuszczanych przez nią wydawnictw. Jako autorka poligrafii dokłada wszelkich starań, aby jej albumy były spójne muzycznie i wizualnie. Tym razem jej wielbiciele mogą kupić nie tylko płytę z autografem i dedykacją, ale także mają szansę zdobyć unikatowe pudełko długich zapałek zaprojektowane osobiście przez BOVSKĄ! A wtedy już na pewno… Ziemia się zapali!