W sporcie najpierw powracamy do rewelacyjnego wyniku ZKS-u Palmiarni. Przypomnijmy, wczoraj zielonogórzanie pokonali na wyjeździe ekipę Dekorglassu Działdowo 3:2, a decydujący punkt zdobył debel Mateusz Zalewski – Patryk Bielecki.

Dla tego drugiego był to pierwszy punkt zdobyty w Lotto Superlidze. Jak ten wynik przyjął trener zielonogórzan Lucjan Błaszczyk?

Jeżeli przedostatnia drużyna w lidze wygrywa z wicemistrzem Polski, który walczy w ćwierćfinale w Lidze Mistrzów to jest to sensacja. Pomogło nam to, że drużyna z Działdowa gra jeszcze dzisiaj w Lidze Mistrzów.