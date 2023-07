Co słychać w zespole tenisistów stołowych ZKS-u Palmiarni Zielona Góra? Jak się okazuje, nasi zawodnicy absolutnie nie myślą o wakacjach.

Już dziś w Gliwicach rozpoczynają się mistrzostwa Europy juniorów i juniorów młodszych. W kadrze mamy reprezentantów ZKS-u o czym mówi jeden z naszych trenerów Paweł Sroczyński.

W kategorii juniorów wystąpią Mateusz Zalewski i Mateusz Żelengowski. Do tego jeszcze Patryk Żyworonek. Liczymy na medale, mamy bardzo silne drużyny. W konkurencjach indywidualnych i grach podwójnych wszystko może się zdarzyć. Jesteśmy dobrej myśli.

Liczymy zatem na medale. A apropos przerwy, a raczej jej braku. Nasi zawodnicy przez cały czas biorą udział w turniejach i tak będzie aż do rozpoczęcia okresu przygotowawczego, który już w sierpniu.

Mateusz Zalewski i Żelengowski szykowali się do mistrzostw Europy. Navis jeździ po świecie, a Taisei trenuje w Japonii. Po mistrzostwach Europy wszyscy się zjadą i 5 sierpnia powinni być wszyscy na miejscu i rozpoczniemy przygotowania do superligi.

Warto dodać, że ZKS Palmiarnia odsprzedał miejsce w superlidze ekipie z Białegostoku. Stało się tak w momencie, gdy druga drużyna ZKS-u zapewniła sobie awans do najwyższej klasy rozgrywek. Regulamin polskiego związku nie pozwala uczestnic dwóm drużynom z tego samego klubu w superlidze.

Nasz klub się porozumiał z Dojlidami Białystok. My przekazaliśmy im miejsce w superlidze i przejęliśmy miejsce w pierwszej lidze, by młodzież mogła się szkolić. Dziesięć tysięcy złotych Białystok musi zapłacić polskiemu związkowi. My się umówiliśmy, że kwotami nie rzucamy.