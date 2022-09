Mali i duzi – wszyscy połączyli siły i podjęli próbę pobicia rekordu Polski w sztafecie migania. Mowa o zielonogórzanach, którzy pojawili się dziś pod filharmonią i jeden po drugim wymigali krótkie hasło “Zielona Góra wita”.

I zrobili to na tyle szybko, że się udało – Zielona Góra od dziś jest rekordzistą migania. Do potyczek stanęło ponad tysiąc osób, choć żeby uzyskać miano rekordzisty wystarczyłoby ich zaledwie sto. Co jeszcze, oprócz liczby uczestników, było pod lupą sędziego Pawła Chwaliboga?

Zwracamy uwagę także na to, żeby pomiędzy uczestnikami nie było dłuższych przerw niż 10 sekund.

Ale nie tylko mieszkańcy naszego miasta wywalczyli tytuł rekordzisty, bo wśród uczestników wydarzenia były również uczennice z Nowej Soli.

Tego typu rekord pobijany był w Polsce po raz pierwszy. Jak podkreśla dr Grzegorz Hryniewicz z Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy Instytutu Nauk o Zdrowiu UZ – jest to dowód na to, że Zielona Góra oraz Uniwersytet Zielonogórski są przyjazne dla wszystkich.

Głównym celem tego wydarzenia jest to promocja języka migowego oraz pokazanie, że osoby głuche mają takie sama prawa i dostęp do różnych instytucji jak osoby pełnosprawne.

W jaki jeszcze sposób Zielona Góra wspiera osoby głuche? W naszym mieście regularnie są organizowane na ten temat konferencje naukowe. Nie brakuje również kursów języka migowego.