Mieszkańcy miasta, w tym również społecznicy i radni, zebrali się wczoraj przed Domem Kombatanta. Spotkali się, by okazać wsparcie seniorom, którzy przebywają w tej placówce. Domagali się również zmian w funkcjonowaniu instytucji.

Zielonogórzanie zareagowali w ten sposób na informacje o zaniedbaniach w opiece nad pensjonariuszami. Dotarły do nich również sygnały, że mieszkańcy Domu Kombatanta nie mają kontaktu z członkami swoich rodzin.

Dzisiaj, w dobie pandemii, czasem trudno rozstrzygnąć, co jest wynikiem tego, że ktoś coś zaniedbał, a co jest wynikiem obostrzeń. Może warto byłoby na pierwszy ogień przyjrzeć się temu, czy nie dałoby się jakoś usprawnić, uczłowieczyć tych przepisów, które przeszkadzają w kontaktach z podopiecznymi tego domu.

Uczestnicy pikiety przynieśli również dary dla pensjonariuszy. Nie mogli ich jednak wnieść na teren placówki.

Ludzie przynieśli różne rzeczy – owoce, słodycze. Okazuje się, że zarządzeniem pana dyrektora nie można tego wziąć, bo nie jest podpisane nazwiskiem, dla którego to mieszkańca. Dla mnie to jest jakiś kolejny absurd. Pan ochroniarz mówi, że on tego nie weźmie, bo nie jest podpisane. To co, mamy to wyrzucić?