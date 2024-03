Zielonogórscy działkowcy kolejny raz otrzymali dofinansowanie od magistratu. W sumie – wsparcie finansowe trafiło do 28 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pieniądze mogą być wykorzystane na bieżące potrzeby – na przykład na naprawę ogrodzenia.

Mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra.

Do tej pory była to kwota 300 tys. Teraz nieco ją podnieśliśmy, o 30%. Inflacja. Każdy z ogrodów dostaje wsparcie. Jest to chyba pionierski program. Cieszę się, że inne samorządy to podchwyciły.